Архипов Григорий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смерти29.11.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Возможна Горьковская область (ныне Нижегородская обл.)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.11.1941
Сосновый, Лоухский муниципальный район, Республика Карелия
Погиб в бою. Похоронен на воинском кладбище. В разных источниках разные даты его смерти, как правило написано про декабрь 1941 года. (скорее всего дату просто округлили) В личной карточке бойца написа... Показать все