Архипов Григорий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипов Григорий Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

29.11.1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1906 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Возможна Горьковская область (ныне Нижегородская обл.)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Архипова Мария Васильевна

Смерть
29.11.1941
Сосновый, Лоухский муниципальный район, Республика Карелия
Погиб в бою. Похоронен на воинском кладбище. В разных источниках разные даты его смерти, как правило написано про декабрь 1941 года. (скорее всего дату просто округлили) В личной карточке бойца написа... Показать все
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