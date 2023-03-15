Веселова Мария Хоритоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1932
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1920
Сын: Веселов Василий Николаевич
Отец ребёнка: Веселов Николай Ильич
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Сапронова Анфиса Николаевна
Отец ребёнка: Веселов Николай Ильич
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Анастасия Николаевна
Отец ребёнка: Веселов Николай Ильич
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Полина Николаевна
Отец ребёнка: Веселов Николай Ильич
Рождение ребёнка
01.12.1930
Дочь: Ясюкевич Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Веселов Николай Ильич
Нелидовский, Калининская, Россия, Советский Союз
Село Карзукина
Смерть
1932
Причина смерти: Выкидыш