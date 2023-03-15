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Веселова Мария Хоритоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1932

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Харитон

Мать: ?

Рождение ребёнка
1920

Сын: Веселов Василий Николаевич

Отец ребёнка: Веселов Николай Ильич

Карзукино, Бельский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Сапронова Анфиса Николаевна

Отец ребёнка: Веселов Николай Ильич

Карзукино, Бельский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Анастасия Николаевна

Отец ребёнка: Веселов Николай Ильич

Карзукино, Бельский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Полина Николаевна

Отец ребёнка: Веселов Николай Ильич

Карзукино, Бельский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
01.12.1930

Дочь: Ясюкевич Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Веселов Николай Ильич

Нелидовский, Калининская, Россия, Советский Союз
Село Карзукина
Смерть
1932
Причина смерти: Выкидыш
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