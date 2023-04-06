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Веселов Николай Ильич

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Место рождения

Карзукино, Бельский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

1940

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: Веселов Илья

Мать: ?

Карзукино, Бельский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1920

Сын: Веселов Василий Николаевич

Мать ребёнка: Веселова Мария Хоритоновна

Карзукино, Бельский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Сапронова Анфиса Николаевна

Мать ребёнка: Веселова Мария Хоритоновна

Карзукино, Бельский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Анастасия Николаевна

Мать ребёнка: Веселова Мария Хоритоновна

Карзукино, Бельский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Полина Николаевна

Мать ребёнка: Веселова Мария Хоритоновна

Карзукино, Бельский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
01.12.1930

Дочь: Ясюкевич Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Веселова Мария Хоритоновна

Нелидовский, Калининская, Россия, Советский Союз
Село Карзукина
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Веселова Домна

Смерть
1940
Карзукино, Бельский уезд, Смоленская губерния
Причина смерти: Болезнь
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