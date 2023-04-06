Веселов Николай Ильич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1880
Дата смерти1940
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: Веселов Илья
Мать: ?
Рождение ребёнка
1920
Сын: Веселов Василий Николаевич
Мать ребёнка: Веселова Мария Хоритоновна
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Сапронова Анфиса Николаевна
Мать ребёнка: Веселова Мария Хоритоновна
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Анастасия Николаевна
Мать ребёнка: Веселова Мария Хоритоновна
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Полина Николаевна
Мать ребёнка: Веселова Мария Хоритоновна
Рождение ребёнка
01.12.1930
Дочь: Ясюкевич Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Веселова Мария Хоритоновна
Нелидовский, Калининская, Россия, Советский Союз
Село Карзукина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Веселова Домна
Смерть
1940
Причина смерти: Болезнь