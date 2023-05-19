(Веселова) Анастасия Николаевна
Место рождения
Дата рождения1925
ПолЖенский
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: Веселов Николай Ильич
Рождение ребёнка
15.01.1963
Дочь: Добровольская Галина
Отец ребёнка: Репич Иван (?)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Репич Иван Иванович
Отец ребёнка: Репич Иван (?)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Репич Петр
Отец ребёнка: Репич Иван (?)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Репич Иван (?)