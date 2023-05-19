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(Веселова) Анастасия Николаевна

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Место рождения

Карзукино, Бельский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

1925

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Веселов Николай Ильич

Мать: Веселова Мария Хоритоновна

Карзукино, Бельский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
15.01.1963

Дочь: Добровольская Галина

Отец ребёнка: Репич Иван (?)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Репич Иван Иванович

Отец ребёнка: Репич Иван (?)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Репич Петр

Отец ребёнка: Репич Иван (?)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Репич Иван (?)