Философова Прасковья Федотова
Место рожденияYuryev Polsky, Vladimir Oblast Russia
Дата рождения1754
Дата смерти1785
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1775
Дочь: (Философова) Авдотья Иванова
Отец ребёнка: Философов Иван Яковлев
Рождение ребёнка
1777
Отец ребёнка: Философов Иван Яковлев
Рождение ребёнка
1779
Отец ребёнка: Философов Иван Яковлев
Рождение ребёнка
1780
Дочь: (Философова) Марфа Иванова
Отец ребёнка: Философов Иван Яковлев
Смерть
1785