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Философова Прасковья Федотова

Место рождения

Yuryev Polsky, Vladimir Oblast Russia

Дата рождения

1754

Дата смерти

1785

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1775

Дочь: (Философова) Авдотья Иванова

Отец ребёнка: Философов Иван Яковлев

Рождение ребёнка
1777

Сын: Философов Иван Иванов

Отец ребёнка: Философов Иван Яковлев

Рождение ребёнка
1779

Сын: Философов Игнатий Иванов

Отец ребёнка: Философов Иван Яковлев

Рождение ребёнка
1780

Дочь: (Философова) Марфа Иванова

Отец ребёнка: Философов Иван Яковлев

Смерть
1785

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