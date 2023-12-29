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Философов Иван Яковлев

Место рождения

Vladimir, Vladimir Oblast Russia

Дата рождения

1754

Дата смерти

29.07.1808

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Философов Яков Семенов

Мать: Философова Палагея Константинова

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1775

Дочь: (Философова) Авдотья Иванова

Мать ребёнка: Философова Прасковья Федотова

Рождение ребёнка
1777

Сын: Философов Иван Иванов

Мать ребёнка: Философова Прасковья Федотова

Рождение ребёнка
1779

Сын: Философов Игнатий Иванов

Мать ребёнка: Философова Прасковья Федотова

Рождение ребёнка
1780

Дочь: (Философова) Марфа Иванова

Мать ребёнка: Философова Прасковья Федотова

Бракосочетание
06.09.1786

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
09.07.1788

Жена: Философова Анна Васильева

Рождение ребёнка
1795

Дочь: (Философова) Марья Иванова

Мать ребёнка: Философова Анна Васильева

Рождение ребёнка
29.03.1795

Дочь: (Философова) Анна Яковлева

Мать ребёнка: Философова Анна Васильева

Рождение ребёнка
Около 1796

Дочь: Ананьина (Философова) Александра Иванова

Мать ребёнка: Философова Анна Васильева

Смерть
29.07.1808

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