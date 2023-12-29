Философов Иван Яковлев
Место рожденияVladimir, Vladimir Oblast Russia
Дата рождения1754
Дата смерти29.07.1808
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1775
Дочь: (Философова) Авдотья Иванова
Мать ребёнка: Философова Прасковья Федотова
Рождение ребёнка
1777
Мать ребёнка: Философова Прасковья Федотова
Рождение ребёнка
1779
Мать ребёнка: Философова Прасковья Федотова
Рождение ребёнка
1780
Дочь: (Философова) Марфа Иванова
Мать ребёнка: Философова Прасковья Федотова
Бракосочетание
06.09.1786
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
09.07.1788
Рождение ребёнка
1795
Дочь: (Философова) Марья Иванова
Мать ребёнка: Философова Анна Васильева
Рождение ребёнка
29.03.1795
Дочь: (Философова) Анна Яковлева
Мать ребёнка: Философова Анна Васильева
Рождение ребёнка
Около 1796
Дочь: Ананьина (Философова) Александра Иванова
Мать ребёнка: Философова Анна Васильева
Смерть
29.07.1808