Ильяскин Михайла Иванов
Место рожденияМалоперекопное
Дата рождения02.09.1843 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1843 ст.
Отец: Ильяскин Иван Корнилов
Мать: Ильяскина Арина Андреева
Малоперекопное
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ильяскина Марья Устинова
Рождение ребёнка
Около 1870 ст.
Дочь: Паницкова Варвара Михайловна
Мать ребёнка: Ильяскина Марья Устинова
Малоперекопное
Смерть
Неизвестно