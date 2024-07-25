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Ильяскин Михайла Иванов

Место рождения

Малоперекопное

Дата рождения

02.09.1843 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1843 ст.

Отец: Ильяскин Иван Корнилов

Мать: Ильяскина Арина Андреева

Малоперекопное
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ильяскина Марья Устинова

Рождение ребёнка
Около 1870 ст.

Дочь: Паницкова Варвара Михайловна

Мать ребёнка: Ильяскина Марья Устинова

Малоперекопное
Смерть
Неизвестно

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