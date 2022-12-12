Паницкова (Ильяскина) Варвара Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паницкова (Ильяскина) Варвара Михайловна

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Место рождения

Малоперекопное, Балаковский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Малоперекопное, Балаковский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Около 1893

Сын: Паницков Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Паницков Григорий Филиппович

Перекопная Лука, Балаковский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Паницков Григорий Филиппович

Смерть
Неизвестно
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