Паницкова (Ильяскина) Варвара Михайловна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1893
Сын: Паницков Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Паницков Григорий Филиппович
Перекопная Лука, Балаковский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно