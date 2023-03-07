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Василий Семёнов

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Место рождения

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1780

Дата смерти

05.08.1832

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: ?

Мать: ?

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.09.1801

Дочь: Марфа Васильева

Мать ребёнка: Параскева Агапиева

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
13.07.1808

Жена: Соломония Трофимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Агапиева

Смерть
05.08.1832
Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
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