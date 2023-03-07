Василий Семёнов
Место рождения
Дата рождения1780
Дата смерти05.08.1832
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.09.1801
Дочь: Марфа Васильева
Мать ребёнка: Параскева Агапиева
Бракосочетание
13.07.1808
Жена: Соломония Трофимова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Агапиева
Смерть
05.08.1832