Параскева Агапиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Параскева Агапиева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

19.02.1808

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1780 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.09.1801

Дочь: Марфа Васильева

Отец ребёнка: Василий Семёнов

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Семёнов

Смерть
19.02.1808
д.Лазарево Поречского уезда Смоленской губ.
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