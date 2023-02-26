Параскева Агапиева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смерти19.02.1808
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.09.1801
Дочь: Марфа Васильева
Отец ребёнка: Василий Семёнов
Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Семёнов
Смерть
19.02.1808
д.Лазарево Поречского уезда Смоленской губ.