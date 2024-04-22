Сидорова? (Сухова) Мария Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидорова? (Сухова) Мария Федоровна

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Место рождения

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

22.01.1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1874 г.р.

Мать

1883 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1918

Отец: Сухов Федор Николаевич

Мать: Сухова Марина Евгеньевна

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Сергей Евгеньевич Калинин и Мария Федоровна Сухова
Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
Неизвестно
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