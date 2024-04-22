Сидорова? (Сухова) Мария Федоровна
Место рождения
Дата рождения22.01.1918
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1918
Отец: Сухов Федор Николаевич
Мать: Сухова Марина Евгеньевна
Сергей Евгеньевич Калинин и Мария Федоровна Сухова
Рождение ребёнка
1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
Неизвестно