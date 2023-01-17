Аристов Трифон Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аристов Трифон Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Аристов Андрей Астафьев

Мать: Аристова Анна Афанасьевна

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Наталья Трифоновна

Мать ребёнка: Аристова Елена Ивановна

Рождение ребёнка
17.09.1880

Дочь: Евфросиния Трифоновна

Мать ребёнка: Аристова Елена Ивановна

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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