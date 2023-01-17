Аристов Трифон Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Аристов Андрей Астафьев
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Наталья Трифоновна
Мать ребёнка: Аристова Елена Ивановна
Рождение ребёнка
17.09.1880
Дочь: Евфросиния Трифоновна
Мать ребёнка: Аристова Елена Ивановна
Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно