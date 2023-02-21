Аристова Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аристова Елена Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Наталья Трифоновна

Отец ребёнка: Аристов Трифон Андреевич

Рождение ребёнка
17.09.1880

Дочь: Евфросиния Трифоновна

Отец ребёнка: Аристов Трифон Андреевич

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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