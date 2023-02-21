Аристова Елена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Наталья Трифоновна
Отец ребёнка: Аристов Трифон Андреевич
Рождение ребёнка
17.09.1880
Дочь: Евфросиния Трифоновна
Отец ребёнка: Аристов Трифон Андреевич
Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно