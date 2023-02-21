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Аристов Андрей Астафьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.10.1819

Дата смерти

04.07.1877

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1819

Отец: Аристов Астафий Терентьев

Мать: Аристова Афросинья

Рождение ребёнка
?.05.1844

Сын: Аристов Никифор Андреевич

Мать ребёнка: Аристова Анна Афанасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аристов Трифон Андреевич

Мать ребёнка: Аристова Анна Афанасьевна

Смерть
04.07.1877
Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
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