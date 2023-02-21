Аристов Андрей Астафьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.10.1819
Дата смерти04.07.1877
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1819
Отец: Аристов Астафий Терентьев
Мать: Аристова Афросинья
Рождение ребёнка
?.05.1844
Сын: Аристов Никифор Андреевич
Мать ребёнка: Аристова Анна Афанасьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Аристова Анна Афанасьевна
Смерть
04.07.1877
Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область