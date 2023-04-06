Проломовъ Илья
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Проломовъ Иванъ
Мать: Проломова Меланья
Военная служба
1854
Военная служба
1854
Рождение ребёнка
15.11.1885
Сын: Проломовъ Григорій
Мать ребёнка: Проломова Ксенія Федорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Проломова Ксенія Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно