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Проломовъ Илья

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1811 г.р.

Мать

1808 г.р.

Жена

Дети

1885 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Проломовъ Иванъ

Мать: Проломова Меланья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Военная служба
1854
Военная служба
1854
Рождение ребёнка
15.11.1885

Сын: Проломовъ Григорій

Мать ребёнка: Проломова Ксенія Федорова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Проломова Ксенія Федорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Проломова Ксенія Федорова

Смерть
Неизвестно
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