Проломова Ксенія Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Проломова Ксенія Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1834 г.р.

Дети

1885 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.11.1885

Сын: Проломовъ Григорій

Отец ребёнка: Проломовъ Илья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Проломовъ Илья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Проломовъ Илья

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