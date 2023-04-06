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Проломовъ Иванъ

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1811

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Проломовъ Федоръ

Мать: Проломова Авдотья Степанова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1829

Сын: Проломовъ Николай

Мать ребёнка: Проломова Меланья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1834

Сын: Проломовъ Илья

Мать ребёнка: Проломова Меланья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1842

Сын: Проломовъ Алексей

Мать ребёнка: Проломова Меланья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1847

Сын: Проломовъ Паѵелъ

Мать ребёнка: Проломова Меланья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Проломова Меланья

Смерть
1848
Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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