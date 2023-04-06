Проломовъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения1811
Дата смерти1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Проломовъ Федоръ
Рождение ребёнка
1829
Сын: Проломовъ Николай
Мать ребёнка: Проломова Меланья
Рождение ребёнка
1834
Сын: Проломовъ Илья
Мать ребёнка: Проломова Меланья
Рождение ребёнка
1842
Сын: Проломовъ Алексей
Мать ребёнка: Проломова Меланья
Рождение ребёнка
1847
Сын: Проломовъ Паѵелъ
Мать ребёнка: Проломова Меланья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Проломова Меланья
Смерть
1848