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Проломовъ Николай

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1829

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Проломовъ Иванъ

Мать: Проломова Меланья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1852

Сын: Проломовъ Петръ

Мать ребёнка: Проломова Татьяна Иванова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Проломова Татьяна Иванова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Проломова Татьяна Иванова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тарасова Фекла

Мать ребёнка: Проломова Татьяна Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Проломовъ Ефимъ

Мать ребёнка: Проломова Татьяна Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лазарева Дарія

Мать ребёнка: Проломова Татьяна Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Проломова Татьяна Иванова

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