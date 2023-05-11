Проломовъ Николай
Место рождения
Дата рождения1829
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Проломовъ Иванъ
Мать: Проломова Меланья
Рождение ребёнка
1852
Сын: Проломовъ Петръ
Мать ребёнка: Проломова Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Проломова Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Проломова Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тарасова Фекла
Мать ребёнка: Проломова Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Проломовъ Ефимъ
Мать ребёнка: Проломова Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лазарева Дарія
Мать ребёнка: Проломова Татьяна Иванова
Бракосочетание
Неизвестно