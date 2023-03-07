Проломовъ Петръ
Место рождения
Дата рождения1852
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Проломовъ Николай
Рождение ребёнка
12.04.1875
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Проломова Анисья
Рождение ребёнка
21.11.1881
Сын: Проломовъ Александръ
Мать ребёнка: Проломова Анисья
Рождение ребёнка
26.10.1883
Сын: Проломовъ Зиновий
Мать ребёнка: Проломова Анисья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Проломова Анисья