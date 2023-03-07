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Проломовъ Петръ

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1852

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Проломовъ Николай

Мать: Проломова Татьяна Иванова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.04.1875

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Проломова Анисья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.11.1881

Сын: Проломовъ Александръ

Мать ребёнка: Проломова Анисья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.10.1883

Сын: Проломовъ Зиновий

Мать ребёнка: Проломова Анисья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Проломова Анисья

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