Ишутин Матвей (Михаил) Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.08.1914
Дата смерти25.01.1996
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ишутин Александр Матвеевич
Мать ребёнка: Ишутина Антонина Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ишутина Антонина Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.01.1996
г. Шелехов