Ишутин Матвей (Михаил) Осипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ишутин Матвей (Михаил) Осипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.08.1914

Дата смерти

25.01.1996

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ишутин Александр Матвеевич

Мать ребёнка: Ишутина Антонина Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ишутина Антонина Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ишутина Антонина Дмитриевна

Смерть
25.01.1996
г. Шелехов
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