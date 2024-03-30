Ишутина (Ермолаева) Антонина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ермолаев Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ишутин Александр Матвеевич
Отец ребёнка: Ишутин Матвей (Михаил) Осипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ишутин Матвей (Михаил) Осипович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно