Саечникова (Спирина) Екатерина Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саечникова (Спирина) Екатерина Ефимовна

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Место рождения

Юрасово, город Бор, Нижегородская область

Дата рождения

07.12.1910

Дата смерти

14.01.1981

Пол

Женский

Отец

1889 г.р.

Мать

1890 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1910

Отец: Спирин Ефим Иванович

Мать: Яшина Мария Семёновна

Юрасово, город Бор, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.01.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Саечников Григорий Павлович

Семенов, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
03.02.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Саечников Григорий Павлович

Семенов, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
06.02.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Саечников Григорий Павлович

Семенов, Семеновский, Нижегородская область
Смерть
14.01.1981
Семенов, Семеновский, Нижегородская область
Причина смерти: Несчастный случай. упала под поезд
Похороны
Неизвестно
Семенов, Семеновский, Нижегородская область
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