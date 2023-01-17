Саечникова (Спирина) Екатерина Ефимовна
Место рождения
Дата рождения07.12.1910
Дата смерти14.01.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1910
Отец: Спирин Ефим Иванович
Мать: Яшина Мария Семёновна
Рождение ребёнка
26.01.1932
Рождение ребёнка
03.02.1937
Рождение ребёнка
06.02.1951
Смерть
14.01.1981
Причина смерти: Несчастный случай. упала под поезд
Похороны
Неизвестно