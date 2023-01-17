деревня Юрасово, деревня Юрасово, город Бор, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Юрасово

город Бор, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Нижегородская губерния, Семеновский уезд
4230Юрасово, с. вл.при безымянном болоте и колодце.4515154042Церквей православных 2. Училище.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Нижегородская губерния, Семеновский уезд, Красовская волость
1081. Юрасово, село бывшее владельческое, дворов 19, жителей 86, волостное правление (уездный город в 45 верстах), церковь православная. В 5 верстах — церковь православна Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, город областного значения Бор
19130Юрасоводеревня56°24'44°15'O-38-125

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, город Бор
22712000312д Юрасоводеревня
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