Ададуров Евграф Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.02.1809
Дата смерти05.06.1874
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1809
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ададуров Александр Евграфович
Мать ребёнка: Ададурова (Сухопрудская) Дарья Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ададуров Михаил Евграфович
Мать ребёнка: Ададурова (Сухопрудская) Дарья Алексеевна
Рождение ребёнка
25.04.1836
Сын: Ададуров Николай Евграфович
Мать ребёнка: Ададурова (Сухопрудская) Дарья Алексеевна
Рождение ребёнка
1838
Сын: Ададуров Алексей Евграфович
Мать ребёнка: Ададурова (Сухопрудская) Дарья Алексеевна
Рождение ребёнка
22.04.1841
Мать ребёнка: Ададурова (Сухопрудская) Дарья Алексеевна
Рождение ребёнка
1851
Сын: Ададуров Евграф Евграфович
Мать ребёнка: Ададурова (Сухопрудская) Дарья Алексеевна
Смерть
05.06.1874