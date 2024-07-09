Ададуров Евграф Иванович 01.02.1809 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ададуров Евграф Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1809

Дата смерти

05.06.1874

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1809

Отец: Ададуров Иван Алексеевич

Мать: Ададурова (Козырева) Анна Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ададуров Александр Евграфович

Мать ребёнка: Ададурова (Сухопрудская) Дарья Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ададуров Михаил Евграфович

Мать ребёнка: Ададурова (Сухопрудская) Дарья Алексеевна

Рождение ребёнка
25.04.1836

Сын: Ададуров Николай Евграфович

Мать ребёнка: Ададурова (Сухопрудская) Дарья Алексеевна

Рождение ребёнка
1838

Сын: Ададуров Алексей Евграфович

Мать ребёнка: Ададурова (Сухопрудская) Дарья Алексеевна

Рождение ребёнка
22.04.1841

Сын: Ададуров Иван Евграфович

Мать ребёнка: Ададурова (Сухопрудская) Дарья Алексеевна

Рождение ребёнка
1851

Сын: Ададуров Евграф Евграфович

Мать ребёнка: Ададурова (Сухопрудская) Дарья Алексеевна

Смерть
05.06.1874

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