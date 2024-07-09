Ададурова (Сухопрудская) Дарья Алексеевна 27.11.1811 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ададурова (Сухопрудская) Дарья Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.11.1811

Дата смерти

27.05.1904

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1811

Отец: Сухопрудский Алексей Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ададуров Александр Евграфович

Отец ребёнка: Ададуров Евграф Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ададуров Михаил Евграфович

Отец ребёнка: Ададуров Евграф Иванович

Рождение ребёнка
25.04.1836

Сын: Ададуров Николай Евграфович

Отец ребёнка: Ададуров Евграф Иванович

Рождение ребёнка
1838

Сын: Ададуров Алексей Евграфович

Отец ребёнка: Ададуров Евграф Иванович

Рождение ребёнка
22.04.1841

Сын: Ададуров Иван Евграфович

Отец ребёнка: Ададуров Евграф Иванович

Рождение ребёнка
1851

Сын: Ададуров Евграф Евграфович

Отец ребёнка: Ададуров Евграф Иванович

Смерть
27.05.1904

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