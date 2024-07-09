Ададурова (Сухопрудская) Дарья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.11.1811
Дата смерти27.05.1904
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1811
Отец: Сухопрудский Алексей Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ададуров Александр Евграфович
Отец ребёнка: Ададуров Евграф Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ададуров Михаил Евграфович
Отец ребёнка: Ададуров Евграф Иванович
Рождение ребёнка
25.04.1836
Сын: Ададуров Николай Евграфович
Отец ребёнка: Ададуров Евграф Иванович
Рождение ребёнка
1838
Сын: Ададуров Алексей Евграфович
Отец ребёнка: Ададуров Евграф Иванович
Рождение ребёнка
22.04.1841
Отец ребёнка: Ададуров Евграф Иванович
Рождение ребёнка
1851
Сын: Ададуров Евграф Евграфович
Отец ребёнка: Ададуров Евграф Иванович
Смерть
27.05.1904