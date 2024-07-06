Ададуров Иван Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смерти1849
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Ададуров Алексей Матвеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ададурова Любовь Ивановна
Мать ребёнка: Ададурова (Козырева) Анна Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ададурова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Ададурова (Козырева) Анна Александровна
Рождение ребёнка
01.02.1809
Мать ребёнка: Ададурова (Козырева) Анна Александровна
Смерть
1849