Ададуров Иван Алексеевич 1765 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиАдадуров Иван Алексеевич

Ададуров Иван Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

1849

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Ададуров Алексей Матвеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ададурова Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Ададурова (Козырева) Анна Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ададурова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Ададурова (Козырева) Анна Александровна

Рождение ребёнка
01.02.1809

Сын: Ададуров Евграф Иванович

Мать ребёнка: Ададурова (Козырева) Анна Александровна

Смерть
1849

Мы используем куки для улучшения работы сайта.