Большакова Кристина Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Большакова Кристина Леонтьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Сын: Большаков Дмитрий Назарович

Отец ребёнка: Большаков Назар Василискович

Рождение ребёнка
1848

Сын: Большаков Петр Назарович

Отец ребёнка: Большаков Назар Василискович

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Большакова Аксинья Назаровна

Отец ребёнка: Большаков Назар Василискович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Большаков Назар Василискович

Смерть
Неизвестно
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