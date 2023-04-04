Большаков Назар Василискович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Рождение ребёнка
1846
Сын: Большаков Дмитрий Назарович
Мать ребёнка: Большакова Кристина Леонтьевна
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Большакова Кристина Леонтьевна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Большакова Аксинья Назаровна
Мать ребёнка: Большакова Кристина Леонтьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно