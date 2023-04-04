Большаков Назар Василискович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБольшаков Назар Василискович

Большаков Назар Василискович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Большаков Василиск Васильевич

Мать: Большакова Акулина Антоновна

Рождение ребёнка
1846

Сын: Большаков Дмитрий Назарович

Мать ребёнка: Большакова Кристина Леонтьевна

Рождение ребёнка
1848

Сын: Большаков Петр Назарович

Мать ребёнка: Большакова Кристина Леонтьевна

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Большакова Аксинья Назаровна

Мать ребёнка: Большакова Кристина Леонтьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Большакова Кристина Леонтьевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close