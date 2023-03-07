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Иванова Параскева Иудова

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Место рождения

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1835

Дата смерти

1879

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Иуда

Мать: ?

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.10.1849

Сын: Амелий (по крёстному)

Отец ребёнка: не указан

д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1852

Сын: Иоанн (по крёстному)

Отец ребёнка: не указан

д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.11.1855

Сын: Никандр (по крёстному)

Отец ребёнка: Иванов Исидор Иванов

д.Титовщина
Рождение ребёнка
24.03.1858

Дочь: Мария (по крёстному)

Отец ребёнка: не указан

д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
18.05.1875

Муж: Иванов Исидор Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
1879
Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
на Преображенском кладбище г.Поречья
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