Иванова Параскева Иудова
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смерти1879
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.10.1849
Отец ребёнка: не указан
д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1852
Сын: Иоанн (по крёстному)
Отец ребёнка: не указан
д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.11.1855
Отец ребёнка: Иванов Исидор Иванов
д.Титовщина
Рождение ребёнка
24.03.1858
Дочь: Мария (по крёстному)
Отец ребёнка: не указан
д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
18.05.1875
Муж: Иванов Исидор Иванов
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
1879
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Преображенском кладбище г.Поречья