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Иванов Исидор Иванов

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1835 г.р.
1840 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.11.1855

Сын: Никандр (по крёстному)

Мать ребёнка: Иванова Параскева Иудова

д.Титовщина
Бракосочетание
18.05.1875

Жена: Иванова Параскева Иудова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Военная служба
1875
отставной рядовой
Бракосочетание
26.10.1880

Жена: Олимпиада Абрамова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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