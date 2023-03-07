Иванов Исидор Иванов
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.11.1855
Мать ребёнка: Иванова Параскева Иудова
д.Титовщина
Бракосочетание
18.05.1875
Жена: Иванова Параскева Иудова
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Военная служба
1875
отставной рядовой
Бракосочетание
26.10.1880
Жена: Олимпиада Абрамова
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно