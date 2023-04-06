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Кирилл Иванов

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Место рождения

Средняя, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1778 г.р.

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Средняя, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
19.01.1804

Жена: Федора Степанова

Рождение ребёнка
14.10.1815

Сын: Андрей Кириллов

Мать ребёнка: Федора Степанова

Устье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
23.10.1819

Дочь: Параскева Кириллова

Мать ребёнка: Федора Степанова

Устье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
23.10.1819

Сын: Назар Кириллов

Мать ребёнка: Федора Степанова

Устье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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