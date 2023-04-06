Кирилл Иванов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.01.1804
Жена: Федора Степанова
Рождение ребёнка
14.10.1815
Сын: Андрей Кириллов
Мать ребёнка: Федора Степанова
Рождение ребёнка
23.10.1819
Дочь: Параскева Кириллова
Мать ребёнка: Федора Степанова
Рождение ребёнка
23.10.1819
Сын: Назар Кириллов
Мать ребёнка: Федора Степанова
Смерть
Неизвестно