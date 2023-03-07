Федора Степанова
Место рождения
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: Степан Иванов
Мать: Катерина Маркова
Бракосочетание
19.01.1804
Муж: Кирилл Иванов
Рождение ребёнка
14.10.1815
Сын: Андрей Кириллов
Отец ребёнка: Кирилл Иванов
Рождение ребёнка
23.10.1819
Дочь: Параскева Кириллова
Отец ребёнка: Кирилл Иванов
Рождение ребёнка
23.10.1819
Сын: Назар Кириллов
Отец ребёнка: Кирилл Иванов
Смерть
Неизвестно