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Федора Степанова

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Место рождения

Устье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Степан Иванов

Мать: Катерина Маркова

Устье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
19.01.1804

Муж: Кирилл Иванов

Рождение ребёнка
14.10.1815

Сын: Андрей Кириллов

Отец ребёнка: Кирилл Иванов

Устье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
23.10.1819

Дочь: Параскева Кириллова

Отец ребёнка: Кирилл Иванов

Устье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
23.10.1819

Сын: Назар Кириллов

Отец ребёнка: Кирилл Иванов

Устье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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