Наталья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1818 г.р.

Мать

1829 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Яков Фракович???

Мать: Лукерья Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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