Лукерья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукерья Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837

Сын: Михаил Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Фракович???

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Матрена Яковлевна

Отец ребёнка: Яков Фракович???

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Наталья Яковлевна

Отец ребёнка: Яков Фракович???

Рождение ребёнка
1854

Сын: иван Яковлевич Евсей /

Отец ребёнка: Яков Фракович???

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Яков Фракович???

Смерть
Неизвестно

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