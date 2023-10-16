Лукерья Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1837
Сын: Михаил Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Фракович???
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Матрена Яковлевна
Отец ребёнка: Яков Фракович???
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Наталья Яковлевна
Отец ребёнка: Яков Фракович???
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Яков Фракович???
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Яков Фракович???
Смерть
Неизвестно