Яков Фракович???
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: ?
Рождение ребёнка
1837
Сын: Михаил Яковлевич
Мать ребёнка: Лукерья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Матрена Яковлевна
Мать ребёнка: Лукерья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Наталья Яковлевна
Мать ребёнка: Лукерья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: Лукерья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Лукерья Дмитриевна
Смерть
Неизвестно