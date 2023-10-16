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Яков Фракович???

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: ?

Рождение ребёнка
1837

Сын: Михаил Яковлевич

Мать ребёнка: Лукерья Дмитриевна

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Матрена Яковлевна

Мать ребёнка: Лукерья Дмитриевна

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Наталья Яковлевна

Мать ребёнка: Лукерья Дмитриевна

Рождение ребёнка
1854

Сын: иван Яковлевич Евсей /

Мать ребёнка: Лукерья Дмитриевна

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Лукерья Дмитриевна

Смерть
Неизвестно

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