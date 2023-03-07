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Левонов Левон Иванов

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Место рождения

Назарьева

Дата рождения

До 1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1814

Отец: Левонов Иван

Мать: ?

Бракосочетание
10.11.1833

Жена: Наталия Макарова

Покровская церковь с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
07.04.1837

Сын: Левонов Василий Левонов

Мать ребёнка: Наталия Макарова

Рождение ребёнка
24.11.1839

Дочь: Екатерина Левонова

Мать ребёнка: Наталия Макарова

Рождение ребёнка
29.03.1841

Сын: Левонов Иосиф Левонов

Мать ребёнка: Наталия Макарова

Рождение ребёнка
25.11.1852

Дочь: Варвара Левонова

Мать ребёнка: Наталия Макарова

Смерть
Неизвестно
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