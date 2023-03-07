Левонов Левон Иванов
Место рождения
Дата рожденияДо 1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1814
Отец: Левонов Иван
Мать: ?
Бракосочетание
10.11.1833
Жена: Наталия Макарова
Покровская церковь с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
07.04.1837
Мать ребёнка: Наталия Макарова
Рождение ребёнка
24.11.1839
Дочь: Екатерина Левонова
Мать ребёнка: Наталия Макарова
Рождение ребёнка
29.03.1841
Мать ребёнка: Наталия Макарова
Рождение ребёнка
25.11.1852
Дочь: Варвара Левонова
Мать ребёнка: Наталия Макарова
Смерть
Неизвестно