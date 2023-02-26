Наталия Макарова
Место рождениясельцо Торопово Калужской губ.
Дата рожденияДо 1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1814
Отец: Макар Ануфриев
Мать: ?
Бракосочетание
10.11.1833
Муж: Левонов Левон Иванов
Рождение ребёнка
07.04.1837
Отец ребёнка: Левонов Левон Иванов
Рождение ребёнка
24.11.1839
Дочь: (Левонова) Екатерина Левонова
Отец ребёнка: Левонов Левон Иванов
Рождение ребёнка
29.03.1841
Отец ребёнка: Левонов Левон Иванов
Рождение ребёнка
25.11.1852
Дочь: (Левонов) Варвара Левонова
Отец ребёнка: Левонов Левон Иванов
Смерть
Неизвестно