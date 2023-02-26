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Наталия Макарова

Место рождения

сельцо Торопово Калужской губ.

Дата рождения

До 1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1814

Отец: Макар Ануфриев

Мать: ?

Бракосочетание
10.11.1833

Муж: Левонов Левон Иванов

Рождение ребёнка
07.04.1837

Сын: Левонов Василий Левонов

Отец ребёнка: Левонов Левон Иванов

Назарьева, Пятницкая волость, Перемышльский уезд
Рождение ребёнка
24.11.1839

Дочь: (Левонова) Екатерина Левонова

Отец ребёнка: Левонов Левон Иванов

Назарьева, Пятницкая волость, Перемышльский уезд
Рождение ребёнка
29.03.1841

Сын: Левонов Иосиф Левонов

Отец ребёнка: Левонов Левон Иванов

Назарьева, Пятницкая волость, Перемышльский уезд
Рождение ребёнка
25.11.1852

Дочь: (Левонов) Варвара Левонова

Отец ребёнка: Левонов Левон Иванов

Назарьева, Пятницкая волость, Перемышльский уезд
Смерть
Неизвестно

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