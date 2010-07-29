Дробышевская (Дробышевская) Надежда Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дробышевская (Дробышевская) Надежда Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.1927

Дата смерти

29.07.2010

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1927

Отец: Дробышевский Александр

Мать: Жлоба Анна Антоновна

Рождение ребёнка
10.10.1950

Сын: Дробышевский Николай Степанович

Отец ребёнка: Дробышевский Степан Васильевич

Рождение ребёнка
03.03.1953

Дочь: Дробышевская Мария Степановна

Отец ребёнка: Дробышевский Степан Васильевич

Рождение ребёнка
10.04.1955

Дочь: Дробышевская Татьяна Степановна

Отец ребёнка: Дробышевский Степан Васильевич

Рождение ребёнка
07.12.1964

Дочь: Дробышевская Нина Степановна

Отец ребёнка: Дробышевский Степан Васильевич

Бракосочетание
23.12.1964

Муж: Дробышевский Степан Васильевич

Смерть
29.07.2010
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