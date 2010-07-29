Дробышевская (Дробышевская) Надежда Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.07.1927
Дата смерти29.07.2010
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1927
Отец: Дробышевский Александр
Мать: Жлоба Анна Антоновна
Рождение ребёнка
10.10.1950
Сын: Дробышевский Николай Степанович
Отец ребёнка: Дробышевский Степан Васильевич
Рождение ребёнка
03.03.1953
Дочь: Дробышевская Мария Степановна
Отец ребёнка: Дробышевский Степан Васильевич
Рождение ребёнка
10.04.1955
Дочь: Дробышевская Татьяна Степановна
Отец ребёнка: Дробышевский Степан Васильевич
Рождение ребёнка
07.12.1964
Дочь: Дробышевская Нина Степановна
Отец ребёнка: Дробышевский Степан Васильевич
Бракосочетание
23.12.1964
Смерть
29.07.2010