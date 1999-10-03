Дробышевский Степан Васильевич
Место рождения
Дата рождения09.01.1924
Дата смерти03.10.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1924
Рождение ребёнка
10.10.1950
Сын: Дробышевский Николай Степанович
Мать ребёнка: Дробышевская Надежда Александровна
Рождение ребёнка
03.03.1953
Дочь: Дробышевская Мария Степановна
Мать ребёнка: Дробышевская Надежда Александровна
Рождение ребёнка
10.04.1955
Дочь: Дробышевская Татьяна Степановна
Мать ребёнка: Дробышевская Надежда Александровна
Рождение ребёнка
07.12.1964
Дочь: Дробышевская Нина Степановна
Мать ребёнка: Дробышевская Надежда Александровна
Бракосочетание
23.12.1964
Смерть
03.10.1999