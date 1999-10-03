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Дробышевский Степан Васильевич

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Место рождения

Ерополье, Буда-Кошелёвский район, Гомельская область

Дата рождения

09.01.1924

Дата смерти

03.10.1999

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1924

Отец: Дробышевский Василий Степанович

Мать: Дробышевская Федора Васильевна

Ерополье, Буда-Кошелёвский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
10.10.1950

Сын: Дробышевский Николай Степанович

Мать ребёнка: Дробышевская Надежда Александровна

Рождение ребёнка
03.03.1953

Дочь: Дробышевская Мария Степановна

Мать ребёнка: Дробышевская Надежда Александровна

Рождение ребёнка
10.04.1955

Дочь: Дробышевская Татьяна Степановна

Мать ребёнка: Дробышевская Надежда Александровна

Рождение ребёнка
07.12.1964

Дочь: Дробышевская Нина Степановна

Мать ребёнка: Дробышевская Надежда Александровна

Бракосочетание
23.12.1964

Жена: Дробышевская Надежда Александровна

Смерть
03.10.1999
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