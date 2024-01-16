Непогодьева Марфа Фокеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНепогодьева Марфа Фокеевна

Непогодьева Марфа Фокеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820

Сын: Непогодьев Пётр Михайлович

Отец ребёнка: Непогодьев Михаил Карпович

Коряковщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Корзникова Марфа Михайловна

Отец ребёнка: Непогодьев Михаил Карпович

Коряковщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Непогодьев Михаил Карпович

Коряковщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Евлампия Михайловна

Отец ребёнка: Непогодьев Михаил Карпович

Коряковщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Дарья Михайловна

Отец ребёнка: Непогодьев Михаил Карпович

Коряковщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Непогодьев Михаил Карпович

Коряковщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Коряковщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close