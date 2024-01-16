Непогодьева Марфа Фокеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1820
Сын: Непогодьев Пётр Михайлович
Отец ребёнка: Непогодьев Михаил Карпович
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Корзникова Марфа Михайловна
Отец ребёнка: Непогодьев Михаил Карпович
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Непогодьев Михаил Карпович
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Евлампия Михайловна
Отец ребёнка: Непогодьев Михаил Карпович
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Дарья Михайловна
Отец ребёнка: Непогодьев Михаил Карпович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно