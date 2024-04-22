Непогодьев Михаил Карпович
Место рождения
Дата рождения1797
Дата смерти1847
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Непогодьев Карп Максимов
Мать: ?
Рождение ребёнка
1820
Сын: Непогодьев Пётр Михайлович
Мать ребёнка: Непогодьева Марфа Фокеевна
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Корзникова Марфа Михайловна
Мать ребёнка: Непогодьева Марфа Фокеевна
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Непогодьева Марфа Фокеевна
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Евлампия Михайловна
Мать ребёнка: Непогодьева Марфа Фокеевна
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Дарья Михайловна
Мать ребёнка: Непогодьева Марфа Фокеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1847