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Непогодьев Михаил Карпович

Место рождения

Коряковщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1797

Дата смерти

1847

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Непогодьев Карп Максимов

Мать: ?

Коряковщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Непогодьев Пётр Михайлович

Мать ребёнка: Непогодьева Марфа Фокеевна

Коряковщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Корзникова Марфа Михайловна

Мать ребёнка: Непогодьева Марфа Фокеевна

Коряковщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Непогодьева Марфа Фокеевна

Коряковщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Евлампия Михайловна

Мать ребёнка: Непогодьева Марфа Фокеевна

Коряковщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Дарья Михайловна

Мать ребёнка: Непогодьева Марфа Фокеевна

Коряковщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Непогодьева Марфа Фокеевна

Коряковщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
1847
Коряковщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
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