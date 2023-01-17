Ермолаев Григорий Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермолаев Григорий Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ермолаев Яков

Мать: Ермолаева Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ермолаева Нина Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Анжеро-Судженск, Анжеро-Судженский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ермолаева Елизавета Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Шахтер, жил в Анжеро-Судженске
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