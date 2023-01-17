Ермолаев Григорий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ермолаев Яков
Мать: Ермолаева Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ермолаева Нина Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Анжеро-Судженск, Анжеро-Судженский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ермолаева Елизавета Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно
Шахтер, жил в Анжеро-Судженске