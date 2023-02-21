Ермолаева Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.08.1909
Сын: Ермолаев Александр Яковлевич
Отец ребёнка: Ермолаев Яков
д. Александровка Анжеро-Судженского района
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Макарова Антонина Яковлевна
Отец ребёнка: Ермолаев Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ермолаев Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ермолаев Филимон Яковлевич
Отец ребёнка: Ермолаев Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ермолаев Григорий Яковлевич
Отец ребёнка: Ермолаев Яков
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ермолаев Яков
Смерть
Неизвестно