Ермолаева Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермолаева Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.08.1909

Сын: Ермолаев Александр Яковлевич

Отец ребёнка: Ермолаев Яков

д. Александровка Анжеро-Судженского района
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Макарова Антонина Яковлевна

Отец ребёнка: Ермолаев Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермолаев Яков Яковлевич

Отец ребёнка: Ермолаев Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермолаев Филимон Яковлевич

Отец ребёнка: Ермолаев Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермолаев Григорий Яковлевич

Отец ребёнка: Ермолаев Яков

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермолаев Яков

Смерть
Неизвестно
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