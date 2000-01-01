Ермолаев Яков
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.08.1909
Сын: Ермолаев Александр Яковлевич
Мать ребёнка: Ермолаева Татьяна
д. Александровка Анжеро-Судженского района
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ермолаева Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ермолаев Филимон Яковлевич
Мать ребёнка: Ермолаева Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ермолаев Григорий Яковлевич
Мать ребёнка: Ермолаева Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Макарова Антонина Яковлевна
Мать ребёнка: Ермолаева Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ермолаева Татьяна
Смерть
Неизвестно
д. Александровка Анжеро-Судженского района