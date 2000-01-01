Ермолаев Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермолаев Яков

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.08.1909

Сын: Ермолаев Александр Яковлевич

Мать ребёнка: Ермолаева Татьяна

д. Александровка Анжеро-Судженского района
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермолаева Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермолаев Филимон Яковлевич

Мать ребёнка: Ермолаева Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермолаев Григорий Яковлевич

Мать ребёнка: Ермолаева Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Макарова Антонина Яковлевна

Мать ребёнка: Ермолаева Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермолаев Яков Яковлевич

Мать ребёнка: Ермолаева Татьяна

Смерть
Неизвестно
д. Александровка Анжеро-Судженского района
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