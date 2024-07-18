Сташкевич Филипп Космин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смерти27.07.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Рождение ребёнка
1922
Сын: Сташкевич Павел Филиппович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1929
Сын: Сташкевич Иван Филиппович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1931
Сын: Сташкевич Петр Филиппович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1936
Сын: Сташкевич Николай Филиппович
Мать ребёнка: ?
Смерть
27.07.1942