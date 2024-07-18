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Сташкевич Филипп Космин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

27.07.1942

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Сташкевич Косма Василиев

Мать: (Сташкевич) Евдокия Иоаннова

Рождение ребёнка
1922

Сын: Сташкевич Павел Филиппович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1929

Сын: Сташкевич Иван Филиппович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1931

Сын: Сташкевич Петр Филиппович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1936

Сын: Сташкевич Николай Филиппович

Мать ребёнка: ?

Смерть
27.07.1942

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