(Сташкевич) Евдокия Иоаннова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Сташкевич) Евдокия Иоаннова

(Сташкевич) Евдокия Иоаннова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1886

Сын: Сташкевич Афанасий Космин

Отец ребёнка: Сташкевич Косма Василиев

Рождение ребёнка
1889

Сын: Сташкевич Дамиян Космин

Отец ребёнка: Сташкевич Косма Василиев

Рождение ребёнка
1893

Сын: Сташкевич Борис Космин

Отец ребёнка: Сташкевич Косма Василиев

Рождение ребёнка
1897

Сын: Сташкевич Филипп Космин

Отец ребёнка: Сташкевич Косма Василиев

Рождение ребёнка
1898

Дочь: (Сташкевич) Наталия? Космина

Отец ребёнка: Сташкевич Косма Василиев

Мы используем куки для улучшения работы сайта.