(Сташкевич) Евдокия Иоаннова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1886
Сын: Сташкевич Афанасий Космин
Отец ребёнка: Сташкевич Косма Василиев
Рождение ребёнка
1889
Отец ребёнка: Сташкевич Косма Василиев
Рождение ребёнка
1893
Отец ребёнка: Сташкевич Косма Василиев
Рождение ребёнка
1897
Отец ребёнка: Сташкевич Косма Василиев
Рождение ребёнка
1898
Дочь: (Сташкевич) Наталия? Космина
Отец ребёнка: Сташкевич Косма Василиев