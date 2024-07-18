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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1922
Сын: Сташкевич Павел Филиппович
Отец ребёнка: Сташкевич Филипп Космин
Рождение ребёнка
1929
Сын: Сташкевич Иван Филиппович
Отец ребёнка: Сташкевич Филипп Космин
Рождение ребёнка
1931
Сын: Сташкевич Петр Филиппович
Отец ребёнка: Сташкевич Филипп Космин
Рождение ребёнка
1936
Сын: Сташкевич Николай Филиппович
Отец ребёнка: Сташкевич Филипп Космин