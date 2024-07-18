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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1922

Сын: Сташкевич Павел Филиппович

Отец ребёнка: Сташкевич Филипп Космин

Рождение ребёнка
1929

Сын: Сташкевич Иван Филиппович

Отец ребёнка: Сташкевич Филипп Космин

Рождение ребёнка
1931

Сын: Сташкевич Петр Филиппович

Отец ребёнка: Сташкевич Филипп Космин

Рождение ребёнка
1936

Сын: Сташкевич Николай Филиппович

Отец ребёнка: Сташкевич Филипп Космин

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