Невский Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смерти14.12.1868
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.09.1866
Дочь: София Ивановна
Мать ребёнка: Невская Васса Стефановна
Рождение ребёнка
07.04.1868
Дочь: Кулейкина Александра Ивановна
Мать ребёнка: Невская Васса Стефановна
Рождение ребёнка
24.03.1877
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Невская Васса Стефановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Невская Васса Стефановна
Работа или профессия
Неизвестно
священник Воскресенской церкви с. Афанасьевское
Смерть
14.12.1868