Невский Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНевский Иван Иванович

Невский Иван Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

14.12.1868

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.09.1866

Дочь: София Ивановна

Мать ребёнка: Невская Васса Стефановна

Рождение ребёнка
07.04.1868

Дочь: Кулейкина Александра Ивановна

Мать ребёнка: Невская Васса Стефановна

Рождение ребёнка
24.03.1877

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Невская Васса Стефановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Невская Васса Стефановна

Работа или профессия
Неизвестно
священник Воскресенской церкви с. Афанасьевское
Смерть
14.12.1868
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close