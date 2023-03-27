Невская (Благонравова) Васса Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смерти15.09.1907
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Благонравов Стефан Яковлевич
Мать: Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
12.09.1866
Дочь: София Ивановна
Отец ребёнка: Невский Иван Иванович
Рождение ребёнка
07.04.1868
Дочь: Кулейкина Александра Ивановна
Отец ребёнка: Невский Иван Иванович
Рождение ребёнка
24.03.1877
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Невский Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.09.1907