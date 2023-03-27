Невская (Благонравова) Васса Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Невская (Благонравова) Васса Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

15.09.1907

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Благонравов Стефан Яковлевич

Мать: Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
12.09.1866

Дочь: София Ивановна

Отец ребёнка: Невский Иван Иванович

Рождение ребёнка
07.04.1868

Дочь: Кулейкина Александра Ивановна

Отец ребёнка: Невский Иван Иванович

Рождение ребёнка
24.03.1877

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Невский Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Невский Иван Иванович

Смерть
15.09.1907
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