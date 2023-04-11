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Солдатенко Ульяна Алексеевна
Солдатенко Ульяна Алексеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1898
Пол
Женский
Отец
Солдатенко Алексей Осипович
1864 г.р.
Мать
Солдатенко Ирина Тиханова
1862 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец:
Солдатенко Алексей Осипович
Мать:
Солдатенко Ирина Тиханова
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