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Солдатенко Ульяна Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Солдатенко Алексей Осипович

Мать: Солдатенко Ирина Тиханова

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